CPI das apostas esportivas pode virar caso de polícia

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), da Câmara Federal para investigar os casos de manipulação em partidas de futebol no Brasil, pode virar caso de polícia. A informação é da revista “Veja”.

De acordo a publicação, um deputado da base governista teria pedido propina à Associação Nacional de Jogos e Loterias (ANJL), entidade que representa setor de apostas. O objetivo era “pegar leve” nas investigações e ainda defender os interesses.

A denuncia, aliás, teria sido feita por um assessor especial do Ministério da Fazenda, José Francisco Manssur, nome forte para assumir a secretaria que estará à frente do setor de apostas esportivas. Ainda na publicação, o parlamentar que teria feito o pedido de propina é o deputado Felipe Carreras (PSB/PE), líder da bancada do partido na Câmara.

A assessoria de Carreras negou as acusações. Ele disse, aliás, que “a própria Revista Veja afirma que não há nenhuma evidência material contra o deputado”. O deputado do PSB ainda acrescenta:

“Ou seja, a matéria veicula boatos, sem prova ou qualquer base fática, como a reportagem afirma”, disse em nota enviada.

Carreras quer Manssur na CPI das Apostas Esportivas

Na última sexta-feira (22), Carreras apresentou requerimento para convocar Manssur na condição de testemunha para esclarecer as denuncias da revista “Veja”.

“Apesar da inexistência de elementos de prova que corroborem o que teria sido relatado pelo Sr. Cardia, a reportagem foi publicada, como matéria de capa. A matéria aponta que ‘integrantes da CPI pressionavam o setor [de Jogos e Apostas] em busca de vantagens financeiras’. A convocação busca permitir que o Sr. José Manssur especifique as informações e as medidas em razão delas, tanto no âmbito do Ministério da Fazenda quanto, eventualmente, em outras instâncias”, aponta trecho do requerimento.

