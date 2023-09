Cagliari x Milan: escalações e onde assistir

Na briga pela liderança do Campeonato Italiano, o Milan visita o Cagliari nesta quarta-feira (27), às 13h30, pela 6ª rodada da competição. A partida disputada no Unipol Domus, na Sardenha, coloca frente a frente duas equipes opostas na tabela de classificação. O jogo terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e no streaming Star+.

Como chega o Milan?

Vice-líder do Calcio, o Milan está com 12 pontos e pode colar na Inter de Milão em caso de triunfo nesta quarta-feira. Assim, a equipe conseguiu se recuperar da goleada sofrida para o grande rival e vem de uma vitória por 1 a 0 sobre Verona na rodada passada.

No entanto, para o jogo desta quarta-feira, o Milan não deve contar com seu goleiro titular, o francês Mike Maignan, além do zagueiro francês Pierre Kalulu e do meio-campista argelino Ismael Bennacer.

Como chega a Cagliari?

Ainda sem vencer nesta edição do Campeonato Italiano, a Cagliari é a penúltima colocada na tabela de classificação e somou apenas dois pontos nas cinco primeiras rodadas. Dessa maneira, o clube vem de um acesso na última temporada e precisa se recuperar no Calcio para evitar um novo rebaixamento.

Ao mesmo tempo, o técnico Claudio Ranieri terá dois desfalques para receber o Milan. Assim, o volante croata Marko Rog e o atacante peruano Gianluca Lapadula, lesionados, são ausências confirmadas nesta quarta-feira.

Cagliari x Milan

6ª rodada do Campeonato Espanhol

Data e horário: quarta-feira, 27/09/2023, às 13h30 (de Brasília)

Local: Unipol Domus, em Sardenha (ITA)

Cagliari: Radunovic; Chatzidiakos, Dossena e Obert; Makoumbou, Sulemana, Nandez, P. Dentello Azzi e Deiola; Shomurodov e Zito. Técnico: Claudio Ranieri.

Milan: Sportiello (Maignan); Thiaw, Calabria e Kjaer; Tomori, Hernandez, Musah e Krunic; Reijnders, Florenzi (Giroud) e Pulisic (Rafael Leão). Técnico: Stefano Pioli.

Onde assistir: ESPN 4 e Star+

