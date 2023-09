Boca Juniors tem indefinições para enfrentar o Palmeiras

Para a montagem da equipe titular que iniciará a disputa da semifinal da Libertadores, contra o Palmeiras, o Boca Juniors possui algumas decisões a serem tomadas por parte da comissão técnica capitneada por Jorge Almirón.

No que se refere a lateral-direita, apesar de Marcelo Weigdant ter feito boas apresentações especialmente na fase de grupos, as figuras que surgem com maior força na disputa é Luis Advíncula e Lucas Blondel.

O segundo dos citados chegou bem desde a contratação junto ao Tigre onde marcou dois gols em quatro partidas mesmo com a posição mais recuada em campo. Porém, Advíncula tem recebido mais oportunidades e tem maior probabilidade de entrar no 11 inicial da equipe que jogará a ida em La Bombonera.

Para a composição da zaga, dependendo da escolha de Almirón, a formação pode ser alterada de dois para três defensores. Tudo irá depender da inclusão (ou não) do jovem Nicolás Valentini na formatação de time que conta com Nicolás Figal e Marcos Rojo.

Por fim, a formação do ataque do Boca Juniors passa pela decisão onde Darío Benedetto e Miguel Merentiel brigam para saber quem será o companheiro de Edinson Cavani no ataque da equipe. Como credenciais para cada um, o encaixe importante de Merentiel atuando ao lado de seu conterrâneo é colocado frente a frente com a volta as redes de Pipa, no jogo diante do Central Córdoba, aumentando o moral de nome conhecido no clube por gols importantes.

