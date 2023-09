Corinthians nunca perdeu para o Fortaleza na Neo Química Arena

O Corinthians encara o Fortaleza nesta terça-feira (26), às 21h30, na Neo Química Arena, pelo jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana. O Timão tenta abrir vantagem no confronto, buscando chegar à final do torneio continental. E, para isso, conta com Itaquera para conseguir sair na frente no duelo.

Isso porque as equipes se enfrentaram cinco vezes na Neo Química Arena, com três vitórias do do Timão e dois empates. O último compromisso dos clubes em Itaquera foi neste ano, pelo Campeonato Brasileiro, e acabou empatado em 1 a 1. Yuri Alberto marcou para o Alvinegro e Caio Alexandre para o time cearense.

“A gente sabe da importância de decidir em casa e nessa eliminatória não vai ser assim, mas é importante dar esse primeiro passo em casa. Com a nossa torcida, vamos buscar um resultado positivo para ter mais tranquilidade para o segundo jogo e, se Deus quiser, a gente passar dessa fase”, disse Yuri Alberto, para o canal oficial do clube.

Aliás, o resultado desta terça-feira é crucial para o Alvinegro, pensando, também, no retrospecto da equipe na Arena Castelão. Afinal, o Timão venceu pela última vez no Ceará, em 2019. Desde então, são duas derrotas e um empate. Assim, o triunfo em Itaquera ganha cada vez mais importância.

Os últimos jogos entre Corinthians e Fortaleza em Itaquera

6/11/2019 – Corinthians 3 x 2 Fortaleza (Campeonato Brasileiro)

26/8/2020 – Corinthians 1 x 1 Fortaleza (Campeonato Brasileiro)

6/11/2021 – Corinthians 1 x 0 Fortaleza (Campeonato Brasileiro)

1/5/2022 – Corinthians 1 x 0 Fortaleza (Campeonato Brasileiro)

8/5/2023 – Corinthians 1 x 1 Fortaleza (Campeonato Brasileiro)

