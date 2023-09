Santos deve manter Marcelo Fernandes até o fim do ano

Sem conseguir entrar em um consenso sobre um técnico, o Santos deve manter o interino Marcelo Fernandes até o fim da temporada. Na briga contra o rebaixamento, o Peixe entende que manter o auxiliar como comandante fixo da equipe neste momento é benéfico para o clube. Além disso, um novo treinador demandaria de tempo para se acostumar com o ambiente do Alvinegro Praiano, algo que o clube não deseja neste momento.

O Peixe não tem um treinador desde o dia 15 de setembro, quando demitiu Diego Aguirre, os nomes fortes do clube não conseguiram entrar em um consenso por um nome para comandar a equipe. Além disso, o Santos acredita que Marcelo Fernandes pode entregar o resultado imediato que o clube precisa.

O interino comandou a equipe na vitória fora de casa em cima do Bahia, por 2 a 1 e respirou na luta contra o rebaixamento. O clube entende que houve uma evolução grande dos jogos anteriores para a partida contra o Tricolor Baiano, mesmo com pouco tempo para Marcelo Fernandes trabalhar.

Além disso, os jogadores tem um carinho especial com Marcelo Fernandes. O interino é visto como alguém que tem a confiança dos torcedores e que possa blindar o elenco, na briga contra o descenso.

Santos encontra dificuldade no mercado

Por fim, o Santos ainda encontra dificuldades no mercado para acertar com um novo treinador. Fábio Carille, que era o favorito para assumir, não ganhou 100% da confiança de todos da diretoria. O duelo contra o Vasco será fundamental para a decisão da diretoria. Em caso de vitória ou um desempenho acima do esperado, Marcelo Fernandes pode ficar até o final do ano. Caso contrário, o Peixe deve voltar ao mercado.

