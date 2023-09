Cléber Machado fica próximo de fazer história com estreia no SBT

O narrador esportivo Cléber Machado está próximo de fazer história, quando o juiz comandar o início do jogo entre Corinthians e Fortaleza, partida pelas semifinais da Copa Sul-Americana, na noite desta terça-feira (26), às 21h30 (de Brasília).

Isso porque ao iniciar a transmissão e falar “rola a bola”, ele será o primeiro jornalista a narrar jogos para Rede Globo, Record e SBT, em uma mesma temporada.

Machado iniciou a temporada na Rede Globo, emissora que estava desde 1988. Ele fez partidas da Copa São Paulo de Futebol Júnior e narrou o título do Palmeiras na Supercopa do Brasil. No dia 22 de março, todavia, ele deixou a empresa em uma grande reformulação feita pela Globo.

Dias depois, Machado foi convidado pela Record para narrar os jogos da final do Campeonato Paulista 2023. Ele fez a cobertura que rendeu altos índices de audiência para a emissora nas partidas finais da competição.

Após o curto contrato, Machado foi se aventurar no streaming, na Copa do Brasil, pela Prime Vídeo. Ele fez, aliás, a final da competição de mata-mata, no jogo entre São Paulo e Flamengo, no último domingo (24).

O SBT anunciou Cléber Machado como nome fixo da emissora no início deste mês. Agora está próximo de fazer sua estreia oficial e fazer história na TV brasileira, com três emissoras em pequeno intervalo de tempo.