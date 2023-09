Brasileiro marca duas vezes, equipe vence e mantém 100% de aproveitamento nos Emirados Árabes

O meia Erick Daniel, ex-Cruzeiro e Vila Nova, tem tido um início de temporada muito bom. O brasileiro, que defende o Al Orooba, dos Emirados Árabes, marcou mais dois gols e chegou ao seu terceiro tento anotado em três jogos. Erick foi o grande nome da vitória do Al Orooba sobre o Masfout, por 3 a 1. O jogador celebrou o bom momento na temporada e a fase artilheira.

“É sempre muito bom poder marcar gols, fico feliz por poder ajudar a equipe na busca pelas vitórias, temos objetivos definidos dentro da competição e é necessário sempre estar buscando vencer. Na última temporada, não marquei tantos gols, levei um pouco de azar, mas nessa temporada as coisas têm acontecido. Já são três gols em três jogos, espero poder manter essa sequência e seguir marcando”, disse.

A UAE Division 1 é disputada por 17 equipes e, ao final da competição, os dois primeiros garantem o acesso para a UAE Pro League. Erick Daniel já conquistou o acesso pelo Al Bataeh, na temporada 2021/2022, e agora espera repetir o feito com o Al Orooba.

“O campeonato ainda está muito no início, são poucos jogos, apenas três rodadas, então temos que manter os pés no chão. Mas, os três pontos do início têm o mesmo valor dos pontos do final, por isso precisamos encarar cada jogo como uma decisão e buscar seguir entre os primeiros. Já conquistei o acesso pelo Al Bataeh e a briga foi grande, então temos que continuar na mesma pegada e ir pensando jogo após jogo”, concluiu.

