Abel tenta derrubar mais uma escrita no Palmeiras

O técnico Abel Ferreira já tem seu nome cravado na história do Palmeiras por conta de seus títulos e recordes conquistados. Contudo, o treinador português quer derrubar mais uma escrita no Verdão. Afinal, o Alviverde nunca eliminou o Boca Juniors em um duelo de mata-mata de Libertadores.

O Palmeiras já enfrentou os argentinos dez vezes no torneio continental, com duas vitórias para cada lado, além de seis empates. Entretanto, nos mata-mata, o Boca Juniors segue invicto contra o Verdão. Afinal, os Xeneizes venceram o Alviverde na final de 2000, além de avançarem nos confrontos de semifinal em 2001 e 2018.

Em 2000, após empate por 2 a 2 na ida, na Argentina, Palmeiras e Boca Juniors fizeram a grande decisão no Morumbi. Ao fim do tempo regulamentar, nova igualdade: dessa vez, sem gols marcados. Com isso, a final foi para a decisão por pênaltis e vitória xeneize.

No ano seguinte, a chance de vingança palmeirense. Após um empate polêmico em 2 a 2 na Bombonera, já que o Verdão reclamou muito da arbitragem, as equipes voltaram a empatar no Parque Antártica pelo mesmo score. Assim, o Boca avançou novamente nos pênaltis.

Já em 2018, o Palmeiras conheceu o carrasco Benedetto. O centroavante marcou dois gols no duelo de ida, na Bombonera, e o Boca vencu por 2 a 0. No Allianz Parque, o Verdão vencia por 2 a 1 até o artilheiro aparecer novamente para balançar as redes e colocar os xeneizes na final.

Primeira vez que Abel encara o Boca Juniors

Assim, Abel encara pela primeira vez a equipe argentina, desde que chegou ao Palmeiras. Mas com a missão de fazer o Verdão eliminar o Boca Juniors pela primeira vez e manter vivo o sonho do tetra.

