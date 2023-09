Atlético responde Cruzeiro, sobre Arena MRV

O CEO do Cruzeiro, Gabriel Lima, chamou atenção nos últimos dias ao dizer que a Raposa poderia jogar na Arena MRV em caso de necessidade. No entanto, pelo lado do Atlético, aparentemente, não há a mesma expectativa. O clube não trata sobre o assunto.

Em rápida resposta, a gestão da Arena MRV disse que é natural outros clubes queiram jogar no local, todavia, jamais foi tratada a questão de liberar o estádio para o Cruzeiro.

“A Arena MRV é a mais moderna, tecnológica, inclusiva e sustentável da América Latina. Natural que outros times queiram jogar lá. A declaração do CEO foi apenas como hipótese. Esse tema jamais foi tratado internamente”, assegurou o clube.

Em entrevista recente ao “CNN Esportes”, o CEO disse que tem boa relação com a diretoria do Atlético e que não acha impossível o Cruzeiro mandar jogos na Arena MRV.

“Não acho impossível (mandar jogos do Cruzeiro na Arena MRV). Eu tenho uma boa relação com a diretoria do Atlético. A rivalidade tem que ser só dentro de campo”, salientou.

A fala, todavia, caiu como uma bomba em Belo Horizonte. Em poucas horas, afinal, a diretoria da Raposa sofreu duras críticas por causa do gesto. A rivalidade entre Atlético e Cruzeiro é uma das maiores do Brasil.

Em contrapartida, Lima disse que a Raposa está próximo de assinar contrato de fidelidade com o Mineirão.

“Estamos na reta final (das negociações) para assinar um acordo de três anos de fidelidade com o Mineirão. O Cruzeiro é o único clube que vai jogar no Mineirão a partir de agora. As coisas estão se ajustando”, finalizou.

