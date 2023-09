Grêmio teme ficar sem Reinaldo para o próximo Gre-Nal

Ainda faltam quase 15 dias para o Gre-Nal, mas o Grêmio já teme ficar sem o lateral-esquerdo Reinaldo para o confronto. Embora não seja desfalque por enquanto, o jogador vem atuando sob efeito suspensivo. Assim, ele aguarda julgamento do Pleno do STJD, que poderá acontecer antes do dia 8, data do clássico.

Reinaldo foi expulso no jogo contra o Santos, assim como o técnico Renato Gaúcho. Dessa forma, o canhoto foi a julgamento e pegou quatro jogos de suspensão. Mas o Grêmio apelou da decisão e entrou com um pedido de efeito suspensivo, que acabou aceito. Mesmo assim, o jogador pode sofrer nova sanção no segundo julgamento, que ainda não tem data marcada.

E se acaso Reinaldo não puder mesmo disputar o Gre-Nal, Renato ganha um grande problema para a posição. Afinal, Cuiabano está lesionado e só deve voltar na segunda metade de outubro. Com isso, Fábio, que vem atuando como lateral-direito, e o garoto Wesley Costa surgem como as únicas opções para a posição. Entretanto, para o jogo do próximo fim de semana, contra o Fortaleza, Reinaldo não deve ser problema e a tendência é de que volte a jogar.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.