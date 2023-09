Inter espera ter retorno de Vitão em decisão contra o Fluminense

O zagueiro Vitão pode ser a principal novidade do Inter para o primeiro jogo da semifinal da Libertadores, nesta quarta-feira (27), contra o Fluminense. O defensor, que se machucou no fim de agosto, está recuperado e, dessa forma, deve estar entre os relacionados. Mas ainda não é certo se começa jogando na equipe comandada por Eduardo Coudet.

Vitão sofreu uma lesão muscular na coxa direita na partida do Inter contra o Corinthians, no dia 26 do mês passado. Na altura, ele até perdeu uma convocação para a Seleção Brasileira Sub-23, devido ao percalço. Desde então, ele não voltou a atuar, tendo agora condições de entrar em campo. O técnico Coudet irá avaliar se o defensor tem ritmo suficiente para ser titular neste confronto, no Maracanã.

Quem também pode fazer seu retorno deste jogo é o volante Johnny. Ele vem fora dos jogos do Colorado, também por lesão, a um período semelhante ao de Vitão. Ele torceu o tornozelo direito na vitória sobre o Bolívar, pela Libertadores. Agora, ele e Gabriel disputam uma vaga no meio-campo, mas o segundo tem mais chances de começar atuando. O confronto deste meio de semana é o primeiro duelo valendo vaga na decisão da competição sul-americana.

Fluminense x Internacional, nesta quarta-feira, é às 21h30, no Maracanã. O jogo de volta é no dia 4, no Beira-Rio.

