Zico cobra diretoria e opina sobre queda de rendimento de Gabigol

O vice-campeonato do Flamengo para o São Paulo faz parte de um conjunto de frustrações que o torcedor rubro-negro vive nesta temporada. Desde o início do ano, o Rubro-Negro disputou sete competições e, em seis, não conquistou nenhum título. Ainda resta o Brasileirão, mas com uma conquista improvável até o momento. Para muitos torcedores, diversos fatores levaram o time carioca ao acúmulo de resultados ruins. Assim, é quase que uma unanimidade que a não renovação com Dorival Júnior foi o principal erro neste ano.

Assim como grande parte da torcida, Zico, maior ídolo da história do Flamengo, também vê a saída do treinador como inexplicável. Dessa forma, o Galinho cobrou uma explicação da diretoria pelo feito.

“O Flamengo fez uma boa partida, totalmente diferente dos 45 minutos da primeira, que decidiu a Copa do Brasil. Mas o Flamengo não perdeu no jogo de ontem (domingo). No futebol você não perde num jogo só. Você perde durante a temporada. O Flamengo começou a ter um ano difícil quando mandou o Dorival Júnior embora. Não tem o menor sentido, não tinha motivo e não foi esclarecido até hoje”, disse Zico ao site “Correio Braziliense”.

“Se der a desculpa mais chula, falar que demitiu porque vendia cachorro-quente na porta do CT e não era permitido, então tudo bem, é uma explicação. Agora, você tirar um cara que pegou um time lá na rabeira do Campeonato Brasileiro, levou lá para cima e ganhou a Copa do Brasil e a Libertadores. Se ganhasse todos os jogos até o fim do Brasileiro não seria campeão. O Palmeiras estava em um momento maravilhoso. A diferença seria mantida”, completou o Galinho.

Escolha por Vítor Pereira

Além do erro em não renovar com o atual técnico, até então, campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, Zico vê como um grande erro a escolha por Vítor Pereira.

“A situação toda não permitia. O mais estranho de tudo foi quem colocaram no lugar (Vítor Pereira). Não tenho nada contra a pessoa, mas ele havia sido eliminado (pelo Dorival Júnior) duas vez em duas competições diferentes. Perdeu a Copa do Brasil e foi eliminado na Libertadores. Premiaram a derrota. Ali começou a degringolar tudo. As pessoas que tomam decisão acham que fazem a grande diferença porque contratam e vendem. Não é assim. Quem decide são os profissionais ali dentro no trabalho. Lamento. Está todo mundo com raiva, todo mundo chateado pela forma como as coisas aconteceram”, refletiu.

Momento de Gabigol

Logo após a partida contra o São Paulo no Morumbi, Gabigol afirmou que faz parte de uma engrenagem no Flamengo. Assim, se o todo não for bem, o mesmo acontecerá com ele. Alguns torcedores associam o momento do atacante com a responsabilidade de vestir a camisa 10. Mas, para Zico, isso não é motivo. Assim, o Galinho deu a sua opinião sobre o momento de Gabigol.

“Esse negócio de número é balela. Tem que arrumar um jeito (de jogar independentemente do número da camisa). Ele teve uma queda de produção. A questão de mudanças, de cada hora estar jogando com um, cada hora você está numa posição, uma hora você é do lado, tal hora você volta pra buscar. Ele estava acostumado a jogar em um time ajustadinho. Todo mundo fazia bem as coisas. Em um time ajustado, você já sabe onde o cara vai mandar a bola, onde o cara gosta de receber. Você tem os caras dentro do campo. Quando falta isso, cada um tem que dar o seu algo mais também. Não pode ficar só esperando a questão do time, o conjunto se fortalecer”, afirmou.