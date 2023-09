Everton lança uniforme para promover inclusão no futebol

O Everton, da Inglaterra, apresentou, nesta terça-feira (26), sua nova terceira camisa para a temporada. O uniforme conta com dez cores distribuídas em listras muito finas. O objetivo é promover a inclusão e a equidade no futebol. Além de levantar fundos para um programa social do clube voltado à comunidade de Liverpool.

Aliás, o clube inglês afirmou que o lançamento oficial da camisa vai acontecer nesta sexta-feira (29). Assim, para o lançamento do uniforme, o Everton chamou jogadores dos times masculino, feminino e sub-21 do Everton, além de jogadores da equipe de futebol de amputados do clube e fãs escolhidos para representar a diversidade da torcida dos Toffees.

“Uma parte do valor de cada camisa vendida vai ajudar o programa Everton na Comunidade a continuar realizando projetos vitais e educativos em áreas que incluem pessoas com necessidades especiais, engajamento da juventude, isolamento social, além de celebrar a diversidade cultural e a comunidade LGBT+”, escreveu o Everton, em seu site oficial.

Por fim, a camisa também faz parte da celebração do centenário da fornecedora de material esportivo do clube, a dinamarquesa Hummels. Outros seis times europeus que têm contrato com a empresa também devem ter um uniforme parecido na temporada.

