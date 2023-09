São Paulo é multado pela Conmebol por infrações na Sul-Americana

O São Paulo recebeu uma multa da Conmebol de 85 mil dólares (cerca de R$ 422 mil). As multas se aplicam ao Tricolor Paulista e o técnico Dorival Júnior, por infrações cometidas na partida contra LDU, nas quartas de final da Copa Sul-Americana. O clube pode recorrer.

O treinador são-paulino foi quem recebeu a punição mais pesada. Afinal, Dorival foi multado em US$ 50 mil (R$ 248 mil), pelo atraso de sua equipe em retornar ao campo. Pelo mesmo motivo, o São Paulo foi multado em US$ 20 mil (R$ 99 mil). O regulamento da Sul-Americana prevê multa ao técnico e ao clube em situações do tipo.

Além disso, o Tricolor também recebeu punições de US$ 10 mil (R$ 49 mil) por infração ao artigo que impõe restrições ao comportamento da torcida (como atirar objetos ou acender sinalizadores) e mais US$ 5 mil (R$ 25 mil) por desrespeitar artigo que obriga a presença de jogadores em entrevistas após a partida.

Contudo, caso as punições acabem mantidas, os valores devem acabar sendo descontado da cota que o clube tem direito pela participação na Sul-Americana. O São Paulo ainda analisa se vai recorrer.

Por fim, o Tricolor Paulista já está eliminado da competição. Afinal, após perder por 2 a 1, em Quito, o São Paulo venceu a LDU por 1 a 0, no Morumbi. Contudo, na disputa de pênaltis, o Soberano acabou eliminado.

