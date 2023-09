São Paulo vai conversar com Calleri para avaliar cirurgia

O São Paulo vai conversar com Calleri nesta terça-feira (26), para saber se o jogador precisará mesmo passar por uma cirurgia. O argentino admitiu jogar quase a temporada inteira no sacrifício. Após a partida contra o Flamengo, ele admitiu sentir dores no tornozelo direito desde março, na disputa do Paulistão. O atacante disse que passaria por uma operação nos próximos dias para corrigir a lesão.

“Tenho a lesão no tornozelo, não recuperei bem, o tratamento conservador deu para jogar até agora, mas está me atrapalhando demais. Eu já falei para todo mundo que se a gente fosse campeão eu ia arrumar meu tornozelo. Depois de vencer eu vou operar”, disse Calleri, após conquistar o título da Copa do Brasil.

Contudo, o Tricolor deseja adiar a cirurgia do jogador mais um tempo, devido à situação no Brasileirão. Por se concentrar totalmente na Copa do Brasil, o São Paulo abriu mão do torneio de pontos corridos. Atualmente, o time de Dorival Júnior é o 14° colocado e está a três pontos do Bahia, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

As dores incomodam Calleri, mas não o suficiente para que ele ficasse fora de treinos e jogos. Por isso, a cirurgia, se for a opção escolhida, não é vista como urgente.

Nesta quarta-feira (27), o São Paulo volta a campo para encarar o Coritiba, no Morumbi, em jogo atrasado pela 22° rodada do Brasileirão. Calleri deve ficar fora da lista de relacionados, por conta das dores. Contudo, vale lembrar que o Tricolor encara o rival Corinthians, no sábado (30), também pelo torneio de pontos corridos.

