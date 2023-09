Marcos Rocha destaca preparação do Palmeiras para duelo contra o Boca

O Palmeiras se prepara para encarar o Boca Juniors, nesta quinta-feira (28), às 21h30, na Bombonera, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores. Esta terça-feira (26) marcou o terceiro dia de atividades táticas e ajustes de olho no embate. E, para o lateral-direito Marcos Rocha, o tempo de preparação vem sendo bem utilizado para encarar um duelo bastante complicado.

“É importante ter essa liberdade para conversar com o treinador. Às vezes, você não tem tempo para corrigir dentro de campo e nos treinamentos pela correria, pelo dia a dia de jogos atrás de jogos. Quando você tem um tempo como esse agora, dá para entrar em uma sala, ver vídeos e ter a chance de falar para a comissão onde a gente se sente bem ou não de jogar. Isso não garante a vitória, mas facilita as coisas”, disse Marcos Rocha, ao site oficial do clube.

Aliás, o lateral-direito pode entrar para a história da competição. Afinal, caso o Palmeiras vença o Boca Juniors, Marcos Rocha se torna o terceiro com mais vitórias na Libertadores, empatando com o goleiro Rogério Ceni.

“Fico muito feliz de poder, na minha carreira, ter mais uma oportunidade de jogar mais um grande clássico, que é enfrentar o Boca dentro da Bombonera. É um sonho de qualquer jogador que inicia a carreira. Sendo eu, hoje, um dos mais experientes da equipe. Ter essa oportunidade é muito bom e espero que a equipe possa estar mentalmente tranquila e alegre dentro de campo. Nos últimos três, quatro anos, a gente vem crescendo, quebrando recordes e evoluindo dentro das competições, e agora temos a oportunidade de escrever mais uma história”, completou o lateral.

