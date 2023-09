Messi continua como dúvida para jogo decisivo do Inter Miami

Para a disputa da final da US Open Cup, diante do Houston Dynamo, na próxima quarta-feira (27), o Inter Miami conta com uma enorme incógnita sobre a possibilidade de utilizar ou não o astro Lionel Messi.

Substituído ainda no primeiro tempo do embate onde o clube da Flórida venceu por 4 a 0 o Toronto FC, pela Major League Soccer (MLS), Messi vem sentindo dores musculares que o tiraram da lista de opções para o compromisso onde o Inter Miami empatou em 1 a 1 com o Orlando City.

Deixando o caráter de incerteza ainda maior, nesta terça-feira (26), tanto o argentino como o lateral-esquerdo espanhol Jordi Alba não estiveram presentes na atividade do restante do elenco no CT. Assim como o camisa 10, Alba foi substituído no primeiro tempo da goleada no dia 20 de setembro e, quatro dias depois, esteve fora do embate no Orlando City Stadium.

Com isso, a maior possibilidade de momento é que Lionel Messi seja incluso na lista de atletas relacionados pelo técnico Gerardo Martino. Entretanto, iniciando a decisão em partida única, que acontece no DNV PRK Stadium, no banco de reservas.

Caso o Inter Miami conquiste a taça em questão, este será apenas o segundo título na curta história do clube que teve sua criação anunciada em 2018, mas só adentrou em ritmo de competição dois anos depois. A primeira conquista foi justamente onde Messi fez sua estreia, a Leagues Cup, organizada com a participação também de clubes da Liga MX.

