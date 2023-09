Veja quem estava na lista de convidados do casamento de Ronaldo

O ex-jogador Ronaldo Nazário, atual dono da SAF do Cruzeiro, e a modelo Celina Locks se casaram na segunda-feira (25) em Ibiza, na Espanha. O Fenômeno restringiu a cerimônia para poucas pessoas, familiares e alguns convidados de peso.

A celebração contou com importantes nomes, como Júlio Baptista, ex-jogador, a apresentadora Sabrina Sato e o narrador esportivo Galvão Bueno. Aliás, o Global viajou junto com o ex-jogador Kaká e a esposa Carolina Batista Leite. Vários registros foram feitos para as redes sociais. O filho do apresentador Fausto Silva João Guilherme também foi um dos convidados da lista de Ronaldo Fenômeno.

Importantes nomes do mundo da moda também estiveram presentes, como Bruna Boechat, Schynaider Moura e Amanda Faical. Aliás, Donata Meirelles, ex-diretora de estilo da Vogue Brasil esteve na celebração religiosa.

Uma nova celebração está marcada para o dia 29 de setembro, na próxima sexta-feira, onde terá a troca de alianças no Dia dos Arcanjos.

Tanto Celina, de 32 anos, quanto Ronaldo, de 47, trajavam roupas brancas na cerimônia. Eles oficializaram o noivado, na República Dominicana, somente em janeiro deste ano, mas estão juntos desde 2015.

Nos últimos oito meses, Celina Locks planejou minuciosamente o casamento e destacou seu desejo de fazer uma enorme festa, com duração de vários dias.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.