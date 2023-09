Com futuro indefinido, Sampaoli chega ao Ninho para treino do Flamengo

Sem saber se dirigirá o Flamengo nas próximas partidas, o técnico Jorge Sampaoli foi ao Ninho do Urubu, na tarde desta terça-feira (26), para a reapresentação do elenco. Apesar de dirigentes discutirem internamente a sua demissão, o argentino, ao lado de membros da sua comissão técnica, segue os trabalhos no centro de treinamento.

A próxima partida do Flamengo é no sábado, às 16h, no Maracanã. O adversário será o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro.

O treinamento desta terça-feira está marcado para as 16h. No entanto, para preparar as atividades, o técnico argentino chegou ao Ninho do Urubu por cerca das 14h. Além de Sampaoli, Marcos Braz e Bruno Spindel, nomes fortes da pasta de futebol do Flamengo, também chegaram estavam no local.