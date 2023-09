De Ramon para Ramón: Vasco volta a alcançar três vitórias com xará argentino

Uma curiosidade marca o ótimo momento do Vasco no Campeonato Brasileiro. Afinal, é a primeira vez, desde 2020, que o time alcança três vitórias consecutivas na competição – e sob o comando de um treinador de mesmo nome de batismo: Ramon. Na sequência anterior, o ex-meia e ídolo da torcida foi o responsável pelo bom início. Desta vez, porém, é um argentino que brilha na recuperação.

Na competição marcada pela Covid-19, Ramon Menezes, aos 48 anos, levou o Cruz-Maltino à liderança isolada, com nove pontos nas primeiras rodadas. As vítimas foram Sport (2 a 0, em São Januário), São Paulo (2 a 1, também em casa) e Ceará (3 a 0, no Castelão). Animado, o torcedor usou as redes sociais para festejar o “ramonismo”, abrindo a era de sufixos para elogiar um trabalho no futebol brasileiro.

Só que o bom momento não durou muito. Afinal, a equipe só ganhou dois dos nove jogos seguintes, e Ramon foi demitido precocemente. Hoje, ele é técnico da Seleção Sub-20 e Olímpica, fruto do que mostrou no Vasco na ocasião. Em clubes, não voltou a emplacar bons resultados.

Ramón Díaz quebra tabus

Com a vitória sobre o América-MG, na última segunda-feira, o time de 2023 repetiu a sequência de três temporadas atrás, superando também o Fluminense e o Coritiba nas semanas anteriores, no Rio. Esse é mais um dos tabus que Ramón Díaz quebra. Antes, já havia voltado a triunfar por pelo menos quatro gols de diferença, por exemplo. Mais um fase, portanto, do “Ramonismo” no clube.

Experiente, o argentino de 64 anos é modesto e credita aos jogadores a virada no Brasileirão, onde o Vasco chegou a ser lanterna durante o primeiro turno. Hoje, pela primeira vez após 17 rodadas, deixou a zona de rebaixamento e mira voos mais altos.

“Creio que a coisa mais importante desta saída (da zona de rebaixamento) são os jogadores. É dar tranquilidade, que sejam intensos e que, em alguns momentos, podemos jogar bem, que não temos que deixar de correr, de insistir. Acredito que os jogadores são fundamentais nesta mudança que fizeram para sair desta situação. Estamos contentes com os resultados”, afirmou.

Em busca da quarta vitória seguida, o Vasco visita o Santos, domingo, na Vila Belmiro.

