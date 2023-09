Newcastle x Manchester City: escalações e onde assistir

A Copa da Liga Inglesa volta a movimentar os gramados do futebol da Inglaterra. Nesta quarta-feira (27), Newcastle e Manchester City se enfrentam no St. James’ Park, às 16h, em jogo único que vale uma vaga para as oitavas de final da competição. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e no streaming Star+.

Como chega o Newcaslte?

Atual vice-campeão da Copa da Liga Inglesa, o Newcastle terá a vantagem de jogar em casa para tentar superar o time mais forte da Inglaterra. Apesar de um início de temporada irregular, o clube quer se inspirar no compromisso mais recente, quando aplicou uma sonora goleada por 8 a 0 no Sheffield United, na Premier League. Foram oito gols de oito jogadores diferentes, um recorde no Campeonato Inglês.

Joelinton segue como importante desfalque para o Newcastle, mas tirando o brasileiro, o técnico Eddie Howe poderá escalar o que tem de melhor para o jogo desta quarta-feira.

Como chega o Manchester City?

Por outro lado, o time comandado pelo técnico Pep Guardiola faz um grande início de temporada e segue invicto. Dessa maneira, no último final de semana o City venceu o Nottingham Forest por 2 a 0 e manteve a liderança isolada da Premier League.

Para o jogo desta quarta-feira, no entanto, o City não poderá contar com o volante Rodri, suspenso. Além disso, outros nomes como Kyle Walker e Rúben Dias devem ser poupados por Guardiola.

Newcastle x Manchester City

Copa da Liga Inglesa – Terceira fase

Data e horário: quarta-feira, 27/09/2023, às 16h (de Brasília)

Local: St. James’ Park, em Newcastle upon Tyne (ING)

Newcastle: Pope; Trippier, Schar, Botman e Burn; Bruno Guimarães, Longstaff e Anderson; Barnes, Almirón e C. Wilson. Técnico: Eddie Howe.

Manchester City: Ederson (Ortega); Gvardiol, Akanji, Aké e Rico Lewis; M. Nunes, Mateo Kovacic e Phil Foden (Jack Grealish); Doku, Álvarez e Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

Onde assistir: ESPN e Star+

