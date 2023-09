Demora por renovação faz Bruno Henrique ouvir outros clubes

A demora do Flamengo para tratar da renovação contratual de Bruno Henrique vem deixando o jogador insatisfeito. Assim, enquanto dirigentes não buscam chegar a um acordo para ampliar o vínculo válido até o fim do ano, o atacante, que se sente desprestigiado, ouve propostas de outros clubes.

Segundo o site de “O Globo”, além de Palmeiras e Grêmio, Bruno Henrique recebeu contatos com interesse do São Paulo, Internacional, Grêmio e Corinthians. Aliás, vale destacar que as ofertas pelo camisa 27 são com valores mais altos entre salários e luvas. Aliás, essa é o principal descontentamento do jogador com o Flamengo.

No meio do ano, após Bruno Henrique retomar a boa fase, a diretoria do Flamengo propôs uma renovação de mais um ano, mas com o mesmo salário que o jogador recebe atualmente. Dessa forma, o atacante não ficou de acordo e enviou uma contraproposta. Desde então, as partes não voltaram a tratar do tema.

Assim como as renovações contratuais de outros jogadores, como Filipe Luís e Everton Ribeiro, o Flamengo garantiu que voltaria a falar do tema após a final da Copa do Brasil. Mas, com a diretoria tratando do futuro de Jorge Sampaoli no clube, as renovações ainda não foram retomadas.