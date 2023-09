Júlio César tira a culpa de Rossi em gol do São Paulo

A segunda partida de Rossi como titular do Flamengo foi logo no jogo decisivo da final da Copa do Brasil. Aliás, no empate por 1 a 1 contra o São Paulo, torcedores criticaram o goleiro argentino no gol de Nestor, logo após Bruno Henrique marcar. No entanto, para Júlio César, ex-jogador do time carioca, Rossi não teve culpa no gol. Ele explicou a jogada.

“Não foi um erro. Getúlio, quantas vezes você socou a bola ali no ‘bololo’ e a bola foi para frente. Às vezes você não consegue executar o movimento correto. Você tem que fazer naquele momento ali, fazer o movimento que permite ser feito. Sabemos que o goleiro não pode socar para o meio da área, mas o dele nem foi assim para o meio da área. Foi muito mais mérito do cara que chutou. A bola que ele (Nestor) pegou é muito difícil”, disse Júlio ao podcast “Mundo GV”, do ex-goleiro do Flamengo Getúlio Vargas.

“A bola entrou na rede do lado. Ele estava fora de posição? Óbvio, né, ele foi socar a bola. Só ele for o multi-homem, multi-goleiro, que vai lá socar e já voltar para o gol. Ele fez o trabalho de socar, ajudar o sistema defensivo, mas não dá para depositar tudo na conta do cara. Não é justo”, afirmou.

Jogos como titulares

Antes da partida contra o São Paulo, Rossi foi titular contra o Goiás, no empate sem gols. O goleiro, aliás, teve pouco trabalho, já que o Esmeraldino deu apenas um chute na baliza rubro-negra. Já no último domingo o argentino foi um pouco mais ameaçado no gol. Mas, além disso, também foi importante na saída de bola do Flamengo. Com a característica de jogar bem com os pés, ele deu 33 passes, com assertividade de 73%.

A expectativa é que Rossi ganhe mais sequência nos jogos do Flamengo. As oportunidades surgiram ao goleiro argentino enquanto Matheus Cunha, até então titular, vinha recebendo críticas dos torcedores.