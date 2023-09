Caio Henrique sofre lesão e será cortado da Seleção

O técnico Fernando Diniz não poderá contar com Caio Henrique, do Monaco, na próxima Data-Fifa. Convocado para as partidas contra Venezuela e Uruguai, o lateral-esquerdo sofreu uma entorse no joelho esquerdo com lesão no ligamento cruzado anterior. Segundo o “ge”, o jogador precisará passar por uma cirurgia. Assim, ele será cortado da lista. Nas próximas horas, a CBF anunciará o substituto.

Caio Henrique se machucou durante a derrota do Monaco por 1 a o sobre o Nice na sexta-feira. No lance que lesionou o problema no joelho, o lateral estava sozinho. Ele chegou a tentar seguir na partida, mas não conseguiu. Apesar de comunicar a lesão do jogador, o clube francês não deu o prazo de recuperação.

A Seleção Brasileira recebe a Venezuela no dia 12 de outubro, às 21h30 (de Brasília), na Arena Pantanal, em Cuiabá. Posteriormente, visita o Uruguai em 17 de outubro, terça-feira, às 21h no Estádio Centenário, em Montevidéu. As partidas serão válidas pelas Eliminatórias.

Essa seria a segunda vez que Caio Henrique estaria com Diniz na Seleção, afinal, na convocação anterior, também foi chamado pelo treinador do Fluminense. Aliás, na vitória por 5 a 1 diante da Bolívia, ele fez a sua estreia com a Amarelinha.

