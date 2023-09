Santos suspende venda de ingressos para o jogo contra o Vasco

A venda de ingressos para Santos x Vasco, no próximo domingo (1) está temporariamente suspensa. O Peixe decidiu paralisar a comercialização de bilhetes pela Internet após reclamações de instabilidade no site do programa Sócio Rei. Entretanto, ainda não há uma nova data para a retomada da venda de forma digital.

“Venda de ingressos para Santos x Vasco é suspensa temporariamente. Devido à instabilidade no site do programa Sócio Rei, a venda de ingressos para a partida entre Santos FC e Vasco, pelo Campeonato Brasileiro, prevista para esta terça (26), será adiada, ainda sem novo horário para retomada da venda. Os sócios do Clube não serão prejudicados com a mudança e permanecerão com a prioridade de compra. O Santos FC lamenta o transtorno e está trabalhando para normalizar o quanto antes esta operação”, publicou o Santos, em nota oficial, nesta terça-feira.

Os relatos de problemas no site não são novos e se observaram já nas primeiras horas desta terça. A princípio, 11 mil ingressos estarão à venda, mas a tendência é de que se esgotem antes mesmos da abertura para não-sócios. Dessa forma, espera-se uma Vila Belmiro lotada para o jogo do fim de semana.

Afinal, trata-se um confronto direto na luta contra o rebaixamento. O Peixe, aliás, ficou mais pressionado com a ultrapassagem do próprio Vasco, que venceu o América-MG nesta segunda. O Alvinegro Praiano caiu para o 18° lugar, com 24 pontos, dois a menos que o Cruzmaltino, que é agora o 15°.

