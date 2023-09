Sancho é barrado no CT do Manchester United

O atacante Jadon Sancho, afastado no elenco do Manchester United por indisciplina, está proibido de usar as instalações profissionais do clube inglês. De acordo com o jornal “Daily Mirror”, o atleta está usando as acomodações das categorias de base neste período.

Há duas semanas, Sancho foi afastado pelo clube após divergências com o técnico Erik ten Hag. O treinador não relacionou o atacante para o jogo contra o Arsenal sob a alegação de que o jogador não estava bem nos treinos.

Insatisfeito, Sancho foi às redes sociais e disparou contra Ten Hag, dizendo que estava servindo de “bode expiatório”. Após isso, o jogador acabou sendo retirado do dia a dia dos Diabos Vermelhos.

Ainda de acordo com o jornal britânico, alguns jogadores aconselharam Sancho a procurar Erik ten Hag para uma reconciliação. O atleta, porém, se recusa a pedir desculpas ao treinador holandês.

Contratado em 2021 junto ao Borussia Dortmund, o atacante não conseguiu render o mesmo que na equipe alemã. Uma das maiores compras dos Red Devils, ele tem o futuro indefinido no momento.

