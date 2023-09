Conmebol multa Gabigol por frase 'roubo muito grande' contra o Olimpia

A Conmebol multou Gabigol em USD 20 mil dólares (cerca de R$ 99,4 mil) pelo atacante proferir a frase “um roubo muito grande” na eliminação do Flamengo na Libertadores. Além disso, o camisa 10 foi advertido para punições mais graves em caso de reincidência.





Vale destacar que esse valor será descontado na cota que o Flamengo recebe dos direitos de transmissão. Assim, a tendência é que o clube desconte dos vencimentos do atleta essas cifras.

Relembre o caso

Gabigol foi o escolhido para falar com a detentora dos direitos de transmissão após a derrota do Flamengo por 3 a 1 para o Olimpia, no Paraguai. Assim, na ocasião, o atacante, além de afirmar que o time rubro-negro foi vítima de um rouba, insinuou possível favorecimento a equipe paraguaia pelo fato da sede da Conmebol ser próxima ao estádio (Assunção).

Defesa de Gabigol

Logo após a Conmebol abrir investigação pelas afirmações do atacante, Gabigol se defendeu. Ele garantiu que não usou as palavras no sentido literal. Além disso, para embasar a sua tese, explicou que no Brasil é normal os jogadores utilizarem esse termo para reclamar da atuação da arbitragem.