Corinthians x Fortaleza, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h30

Corinthians e Fortaleza jogam na noite desta terça-feira (26/9), na Neo Química Arena, em São Paulo, a partida de ida da semifinal da Copa Sul-Americana-2023. O jogo começa às 21h30. O Timão tentará abrir uma boa vantagem para a partida de volta, no Ceará. Mas o Leão está numa ótima fase e espera surpreender. E que tal não perder nenhum detalhe deste jogo, acompanhando a partida com uma transmissão-raiz? É isso que a Voz do Esporte programou para o torcedor. A supercobertura começa a partir das 20h, com um pré-jogo que te deixará por dentro desta decisão. Diego Mazur está no comando e na narração.

Além de Diego Mazur, a supercobertura da Voz do Esporte contará com os comentários de Guilherme Morais e as reportagens de Bruno Nunes.

