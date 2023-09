Ministra Anielle Franco pede desculpa ao São Paulo por ataque de assessora

A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, se desculpou com o presidente do São Paulo, Julio Casares, por manifestações preconceituosas de uma das suas assessoras em relação à torcida são-paulina. Afinal, o dirigente do clube confirmou, nesta terça-feira (26), a informação de que Aniele telefonou pedindo desculpas.

No entanto, Marcelle Decothé , assessora da ministra, que estava no Morumbi domingo, para a decisão da Copa do Brasil contra o Flamengo, publicou uma nota nas redes sociais atacando a torcida do São Paulo: “Torcida branca, que não canta, descendente de europeu safade… pior de tudo, pauliste”.

Diante dos ataques, porém, o presidente do São Paulo rebateu as publicações, que causaram muito mal-estar:

“As redes sociais viraram um ambiente muitas vezes nocivo. Foi uma surpresa negativa com um ultrajante post da assessora especial do Ministério da Igualdade Racial, Marcelle Decothe. Algo que vai contra todas as nossas crenças”.

Casares informou nesta terça-feira, porém, que a ministra telefonou pedindo desculpas pelas publicações preconceituosas de sua assessora.

“A ministra da Igualdade Racial no Brasil, Anielle Franco, telefonou pedindo desculpas. Ela explicou que medidas serão tomadas. Como presidente do São Paulo, torcedor, e, principalmente como cidadão engajado nas causas sociais, seguirei na luta para que situações como essa não se repitam. Aguardamos, com urgências, as providências cabíveis. O São Paulo é de todos”, disse o dirigente ao “ge”.

