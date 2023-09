Washington projeta semifinal da Libertadores e crava título do Fluminense

Washington colocou os pés na Calçada da Fama do Maracanã na tarde desta terça-feira (26). O ex-jogador, assim, relembrou um gol marcado pelo Fluminense nas quartas de final da Libertadores de 2008.

“Tem um que representa todos que é aquele contra o São Paulo na Libertadores, aos 46 do segundo tempo, que ficou marcado na vida de muita gente e na história do Maracanã. Foi muito representativo, aquele gol nos levou à semifinal, onde fiz outro gol contra o Boca Juniors e fomos à final. Infelizmente acabamos perdendo aquele título, foi uma das maiores injustiças termos perdido aquela Libertadores, com todo respeito à LDU. Mas tenho certeza que aquela injustiça vai ser compensada esse ano”, disse Washington.

O ex-jogador foi um dos destaques daquela campanha histórica do Fluminense e agora assiste aos jogos como um torcedor. O “Coração Valente”, assim, fez uma comparação entre os times de 2008 e 2023.

“O de hoje tem muita qualidade, como aquele. Mas acredito que a torcida e diretoria estão mais vividos e experientes. Estão mais preparados, e essa oportunidade acredito que não vai ser perdida”, declarou Washington.

Fluminense e Internacional se enfrentam nesta quarta-feira (27) pela semifinal da Libertadores. Para Washington, os jogadores tricolores estão vivendo um momento melhor na temporada.

“Dificílima. É um time copeiro (Inter), da garra e força gaúcha, conheço muito bem e tive oportunidade de jogar. Fluminense está vivendo um momento melhor, mas vai ser difícil”, completou Washington.

As duas equipes, enfim, se enfrentam nesta quarta-feira (27), às 21h30, no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores. O duelo de volta está marcado para 4 de outubro, no Beira Rio.

