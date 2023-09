Palmeiras vence o Fluminense e avança no Brasileirão Sub-17

Após empatarem por 2 a 2 nas Laranjeiras, Palmeiras e Fluminense se reencontraram na tarde desta terça-feira (26), na Arena Barueri, pelo jogo de volta das quartas de final do Brasileirão Sub-17. Com gols de Estevão e Riquelme Felipe no fim do jogo, as Crias da Academia venceram os Moleques de Xerém por 4 a 2 e avançaram para semifinal da competição.

O Fluminense estava se classificando até os 36 minutos do segundo tempo. O Palmeiras, no entanto, mostrou sua força e conseguiu marcar três gols nos últimos 15 minutos de jogo. A partida, portanto, contou com muitas emoções e reviravoltas.

Palmeiras x Fluminense

O jogo começou bem equilibrado, com ambos os times em busca da vitória. Aos 12 minutos, Estevão abriu para equipe alviverde. O time tricolor, no entanto, reagiu depois do gol sofrido e conseguiu chegar ao empate com Kauã Elias. O primeiro tempo, assim, terminou 1 a 1.

O Fluminense até conseguiu uma virada aos 16 minutos do segundo tempo, mas não teve força para suportar os ataques da equipe alviverde. O Palmeiras, assim, chegou ao empate depois de um gol contra do adversário. No fim do jogo, Estevão e Riquelme Felipe ampliaram.

O Palmeiras, assim, está classificado para semifinal do Brasileirão Sub-17. A equipe alviverde, portanto, aguarda pela definição do confronto entre Santos e Corinthians para saber seu adversário na próxima fase do campeonato. É importante lembrar que as Crias da Academias são as atuais campeãs da competição.

