Defensa y Justicia e LDU chegam bem para semi da Sul-Americana

Enquanto na maioria das situações é difícil se manter competitivo em mais de um torneio na mesma temporada, o mesmo não pode ser dizer, no momento, de LDU e Defensa y Justicia. Equipes essas que, na próxima quarta-feira (27), disputam o primeiro jogo na semifinal da Sul-Americana em Quito.

Do lado equatoriano, o time da capital não apenas briga por seu quinto título de nível continental como também está na liderança da Segunda Etapa na LigaPro. Tendo 14 pontos, os blancos ganham no saldo de gols de Mushuc Runa e Delfín, outros times que possuem a mesma pontuação em busca de enfrentar o Independiente del Valle na decisão nacional.

Por sua vez, o Defensa está na terceira posição da Copa da Liga Profissional (apesar do revés na rodada anterior contra o Central Córdoba, por 2 a 1) e tem a possibilidade de brigar por outro torneio eliminatório, a Copa Argentina. Nas quartas de final, o clube situado na região de Florencio Varela jogará, em confronto de partida única, contra o Chaco For Ever.

A grande diferença existente no aspecto de quantidade de jogos chama a atenção quando se observa a amostra de partidas depois das equipes terem eliminado São Paulo e Botafogo, respectivamente, pela própria Sul-Americana. Enquanto a LDU fez apenas três duelos (dois triunfos e uma derrota), o clube argentino teve seis compromissos onde ganhou três, empatou dois e perdeu apenas um.

