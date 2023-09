Com protesto da torcida, Bayern goleia na Copa da Alemanha

Com facilidade, o Bayern de Munique garantiu nesta terça-feira (26/9), a sua passagem para a segunda fase da Copa da Alemanha. Foi até a cidade de Munster e venceu o Preussen Munster por 4 a 0. Os gols foram de Choupo-Moting, de Laimer (que fez seu primeiro gol pelos bávaros) do garoto Kratzig (também fez seu primeiro tento pelo Bayern). A partida marcou a estreia do lateral-esquerdo português Raphael Guerrero (ex-Dortmund) com a camisa bávara.

Um fato curioso: no primeiro tempo, os torcedores do Bayern jogaram bolinhas de tênis como forma de protesto pelo fato de o jogo da Copa da Alemanha ter sido adiado para esta data por causa da final da Supercopa da Alemanha. Esta última competição é muito criticada pelos torcedores germânicos. O curioso foi que a federação promove multa contra essa prática de jogar bolinhas de tênis parando os jogos. O valor da multa depende do número de bolinhas. Os organizadores contaram todas: 185. E isso gerará multa de 65 mil euros, ou R$ 340 mil.

Veja aqui os jogos da Copa da Alemanha

Moleza para o Bayern. Mas Gnabry se machucou

O jogo começou mal para o Bayern, que começou com um mistão e Kane no banco. Aos três minutos, Gnabry dividiu a bola com o goleiro e saiu machucado. Em seu lugar entrou o atacante da base, Kratzig. Aos nove, Choupo-Moting concluiu cruzamento da esquerda e fez 1 a 0. O Munster, que é da terceira divisão, era muito frágil e o segundo gol, Laimer de cabeça, até demorou a sair. Apenas aos 40 minutos. Já nos acréscimos, Kratzig concluiu cruzamento da direita e fez 3 a 0. Na etapa final o Bayer ficou tocando bola. Satisfeito com o resultado. E classificado.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.