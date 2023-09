Casemiro brilha, e Manchester United elimina o Crystal Palace na Copa da Liga Inglesa

O atual campeão segue vivo em busca de mais um título. Nesta terça-feira, o Manchester United fez sua estreia na Copa da Liga Inglesa, pela fase de 16 avos de final, e o time de Erik ten Hag venceu o Crystal Palace por 3 a 0 no Old Trafford. Os gols foram marcados por Alejandro Garnacho, Casemiro e Anthony Martial.

Com o resultado, os Diabos Vermelhos estão classificados para as oitavas de final da competição eliminatória. Atuais campeões, os Red Devils vão agora em busca do sétimo título na história do torneio. O próximo adversário ainda será definido por sorteio. O Crystal Palace, por sua vez, fica pelo caminho.

DE PÉ EM PÉ

Jogando em casa, o Manchester United tomou a iniciativa da partida e conseguiu abrir o placar aos 21 minutos. Em linda troca de passes, Mason Mount inverteu bola do lado esquerdo para Pellistri na direita, e o uruguaio tocou para Dalot na ultrapassagem. O lateral dos Diabos Vermelhos tocou para trás, e o argentino Garnacho chegou batendo para marcar.

BRILHO BRASILEIRO

O 1 a 0 durou pouco no placar. Seis minutos após o primeiro, aos 27, o Manchester United chegou ao segundo gol. E desta vez com brilho brasileiro. Mason Mount cobrou escanteio para o meio da área, e Casemiro se desvencilhou da marcação de Schlupp para cabecear forte para o fundo do barbante.

MAIS UM

O Manchester United voltou para a etapa final com apetite e precisou de apenas dez minutos para fazer o terceiro gol. E mais uma vez com participação fundamental de Casemiro. O volante brasileiro acertou lindíssimo lançamento para Martial na segunda trave, e o camisa 9 chegou nas costas da marcação batendo de primeira para fazer o gol.

SEQUÊNCIA

Após jogarem pela Copa da Liga Inglesa, Manchester United e Crystal Palace voltam a se enfrentar justamente no próximo fim, desta vez pela sétima rodada Premier League. No mesmo Old Trafford, os clubes fazem duelo no sábado, às 11h (de Brasília).

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.