Pelo Italiano, Juventus vence a sensação Lecce

A Juventus cortou um dobrado para vencer o Lecce, nesta terça-feira (26/9). Afinal, mesmo jogando em sua Arena, em Turim, no jogo que abriu a sexta rodada do Campeonato Italiano, fez apenas 1 a 0, gol de Milik, aos 12 minutos do segundo tempo. Mas a dificuldade era esperada. O Lecce é uma das sensações da competição, estava à frente da Juve na classificação e, se vencesse assumiria a vice-liderança.

Com a vitória, a Juventus foi aos 13 pontos, em segundo lugar, atrás apenas da Inter de Milão (15). O Lecce, que perdeu a invencilbilidade, é o quarto colocado, com 11 pontos. Mas como este foi o jogo de abertura, o único disputado nesta terça, e os times não devem sustentar estas posições ao fim da rodada.

Veja aqui a tabela de classificação do Italiano

Juventus mereceu vencer

Praticamente só a Juventus atacou no primeiro tempo. O Lecce ficou na defesa, fechado, fazendo a Juve chutar sem perigo de fora da área e só vacilando uma vez, quando o zagueiro brasileiro Danilo foi ao ataque e deu ótimo passe para Chiesa perder a melhor chance do time na etapa inicial.

No segundo tempo, aos 13, a Juve depois de muito ciscar levou o gol. Numa blitz na área, Milik escorou quase na linha um lance de confusão, após cabeçada de Rabiot. Enfim o ferrolho estava quebrado. O Lecce se abriu e partiu um pouco mais ao ataque. Mas sem sucesso e perdendo um jogador expulso no fim, Kaba. Já a Juve mesmo não jogando bem, sustentou a merecida vitória.

