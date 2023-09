Reims surpreende e ultrapassa o Lille no Campeonato Francês

A zebra passeou nesta terça-feira (26), na sexta rodada do Campeonato Francês. Em jogo que a encerrou, o Reims venceu o Lille fora de casa por 2 a 1, ultrapassando assim seu adversário, que lutava para entrar na zona de classificação para a Liga dos Campeões. A equipe da terra do champanhe chegou aos dez pontos, na quinta colocação, encostando assim nos líderes.

A vitória do Reims sobre o Lille foi sofrida, mas construída cedo. E os japoneses foram fundamentais: logo aos 12 minutos, Ito bateu escanteio e o dinamarquês Daramy desviou, após indecisão do goleiro Chevalier, fazendo 1 a 0. Pouco depois, aos 16, outro nipônico, Nakamura, aumentou o escore. Ele recebeu boa bola em profundidade e tocou na saída do goleiro para marcar o segundo gol dos visitantes.

Ainda no primeiro tempo, um lance preocupante. Umtiti, zagueiro do Lille, chocou-se de cabeça com Ito e caiu desacordado. A imagem impressionou, mas o defensor logo recobrou a consciência. Apesar do susto, ele não foi substituído de imediato, ficando em campo até o intervalo. Mas Umtiti passou mal no vestiário e precisou sair, dando lugar ao brasileiro Alexsandro no segundo tempo. O Lille não deu detalhes sobre o estado de saúde do zagueiro, mas confirmou apenas que ele se manteve consciente durante todo o tempo.

Com bola rolando, o Lille pressionou muito o Reims na segunda etapa, mas errou o alvo diversas vezes. A única oportunidade aproveitada veio já aos 34 minutos, quando o brasileiro Ismaily cruzou e André diminuiu. Mas já era tarde e a festa foi mesmo do time visitante.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.