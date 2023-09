Com ‘clima’ frio, Flamengo se reapresenta com Sampaoli

O Flamengo se reapresentou na tarde desta terça-feira (26), após o vice-campeonato para o São Paulo na Copa do Brasil. No Ninho do Urubu, o técnico Jorge Sampaoli, que tem futuro incerto no clube, dirigiu as atividades. Segundo o site “O Globo”, o clima era frio entre jogadores e a comissão técnica.





O argentino chegou ao centro de treinamento por cerca das 14h, duas horas antes do início do trabalho. Aliás, além de Sampaoli, Marcos Braz e Bruno Spindel, responsáveis pela pasta de futebol do Flamengo, também estiveram no local.

Assim como o que se tornou costume no Flamengo pós-jogo, os titulares fizeram um trabalho regenerativo. Já os reservas foram a campo com o Jorge Sampaoli e sua comissão técnica.

Flamengo atrás de um novo treinador

Apesar de Sampaoli ainda ser o nome que comanda o time do Flamengo, a diretoria está em busca de mudanças. Assim, antes de oficializar a saída do atual treinador, a cúpula rubro-negra estuda nomes no mercado. O preferido pela diretoria é o de Tite, livre desde a sua saída da Seleção Brasileira no fim de 2022.

A próxima partida do Flamengo é no sábado, contra o Bahia. Pelo Campeonato Brasileiro, as equipes se enfrentam às 16h, no Maracanã.