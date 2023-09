Barcelona empata com o Mallorca e pode perder liderança da La Liga

Tudo igual nas Ilhas Baleares. Nesta terça-feira, o Barcelona visitou o Mallorca no Estádio Iberostar, e as equipes empataram em 2 a 2 pela sétima rodada do Campeonato Espanhol. Em jogo muito disputado, Vedat Muriqi e Abdón Prats marcaram para os donos da casa, enquanto Raphinha e Fermín López balançaram as redes para o clube catalão.

Com o resultado, o Barcelona chega aos 17 pontos, segue invicto e na liderança da La Liga, mas pode perder a ponta no decorrer da rodada. Girona e Real Madrid, com 16 e 15 pontos, respectivamente, entram em campo nesta quarta-feira e podem ultrapassar os blaugranas. O Mallorca, por sua vez, vai seis pontos, neste momento na 15ª colocação, e segue na briga contra o rebaixamento.

Primeiro tempo

O Mallorca começou com mais volume em campo e marcou logo nos primeiros minutos de jogo. Após uma falha de Ter Stegen na saída de bola, Antonio Sánchez tocou para Muriqi guardar. O Barcelona teve dificuldades em encontrar espaços, mas conseguiu chegar ao empate com um belo gol de Raphinha de fora da área. Nos acréscimos, porém, Prats estufou as redes para a equipe mandante. O primeiro tempo, assim, terminou 2 a 1.

Segundo tempo

O Barcelona melhorou na segunda etapa e quase chegou ao empate depois de um chute de João Félix na trave. O Mallorca tentava ter controle do jogo, mas era neutralizado pelo adversário. Aos 29 minutos, o Barça voltou a empatar, desta vez com Fermín López, que recebeu belo passe de Raphinha após jogada trabalhada pela direita.

Sequência

Mallorca e Barcelona voltam a campo no fim de semana, em mais uma rodada do Campeonato Espanhol. O Mallorca encara o Rayo Vallecano, no sábado, fora de casa, enquanto Barcelona tem compromisso na sexta-feira, contra o Sevilla, em casa.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.