Jorge Jesus diz que tem ‘relação especial’ com Neymar

As informações de que Neymar teria pedido a saída de Jorge Jesus do comando do Al-Hilal não parecem ser verdade. Afinal, na última segunda-feira, após o caso tomar o noticiário internacional, o brasileiro negou a notícia. Agora, porém, foi a vez do treinador português se manifestar.

O ex-comandante do Flamengo afirmou ter uma “relação forte e especial” com o camisa 10 da Seleção Brasileira, diminuindo as especulações de rusgas entre os dois. Jorge Jesus ainda aproveitou para explicar o fato de ter poupado o atleta da vitória sobre o Al-Jabalain, na última segunda-feira, pela Copa do Rei Saudita.





“Decidi dar descanso ao Neymar depois de ter estado com ele. Criamos um programa específico porque precisa de mais tempo para recuperar por completo a forma física. Quando Neymar recuperar o nível habitual, o ataque do Al-Hilal vai estar maravilhoso. Tenho uma relação forte e especial com ele que vem ainda antes da sua chegada”, disse o lusitano.

Nos últimos dias, o nome de Jorge Jesus apareceu nas manchetes mundo afora acerca de uma possível demissão do comando do Al-Hilal. A direção do clube havia feito cobranças sobre o desempenho da equipe saudita, e o auxiliar técnico do clube, Mohammad Al-Shalhoub, estava de sobreaviso caso tivesse de assumir o comando interinamente.

