São Paulo x Coritiba: onde assistir, escalações e arbitragem

O São Paulo encara o Coritiba nesta quarta-feira (27), às 19h, no Morumbi, em jogo atrasado da 22° rodada do Campeonato Brasileiro. Campeão da Copa do Brasil, o Tricolor chega empolgado para a partida, mas ainda tenta se afastar de perto da zona de rebaixamento. Na 14° colocação, o time de Dorival Júnior está apenas três pontos do Bahia, primeiro time dentro da zona de descenso. Por outro lado, o Coxa é o lanterna da competição e precisa desesperadamente da vitória.

Como chega o São Paulo?

Na euforia de conquistar pela primeira vez a Copa do Brasil, o Tricolor volta a dar atenção ao Brasileiro, já que está próximo da zona de rebaixamento. Assim, para a partida o técnico Dorival Júnior deve mandar quase força máxima para o duelo. A exceção deve ser Calleri, que pode ser preservado, além de Arboleda que deixou o campo contra o Flamengo ainda no primeiro tempo, com dores. Assim, Diego Costa deve começar a partida. Por fim, James Rodriguez pode começar a partida como titular.

Como chega o Coritiba?

Por outro lado, o Coritiba terá que fazer uma mudança na zaga para encarar o São Paulo. Afinal, o zagueiro Kuscevic está fora pelo terceiro amarelo e desfalca o Alviverde. Assim, o experiente Henrique aparece como principal candidato entre as opções. Além disso, em busca de uma reação, o técnico Thiago Kosloski pode avaliar outras mudanças. O lateral-direito Natanael, o meia Matheus Bianqui e o atacante Jesé Rodríguez são alguns dos possíveis nomes na disputa por vagas.

SÃO PAULO X CORITIBA

22ª rodada do Brasileirão Série A

Data e horário: 27/9/2023 às 19h (de Brasília)

Local: Estádio do Morumbi, São Paulo (SP)

SÃO PAULO: Rafael; Rafinha (Nathan), Diego Costa, Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia, Alisson, Rodrigo Nestor e Wellington Rato (James Rodriguez); Calleri (Luciano) e Lucas Moura. Técnico: Dorival Júnior.

CORITIBA: Gabriel; Natanael, Henrique, Thiago Dombroski e Jamerson; Samaris, Sebastián Gómez e Matheus Bianqui; Marcelino Moreno, Jesé Rodriguez e Slimani. Técnico:Thiago Kosloski

Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF-Fifa)

Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF-Fifa) e Lehi Souza Silva (DF)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG-FIFA)

