Fluminense x Internacional: onde assistir, escalações e arbitragem

Fluminense e Internacional prometem protagonizar um capítulo marcante na história do futebol sul-americano. Afinal, as equipes se enfrentam nesta quarta-feira (27), às 21h30, no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores.

Onde assistir

A TV Globo transmite o duelo entre Fluminense e Internacional.

Como chega o Fluminense

Com 19 gols marcados nos últimos dez jogos, os jogadores tricolores chegam confiantes em conquistar um resultado positivo no Maracanã. O time de Fernando Diniz, aliás, segue invicto como mandante nesta temporada. Mas o treinador tem algumas dúvidas na escalação. Paulo Henrique Ganso e John Kennedy competem por vaga no time titular.

Como chega o Internacional

Eduardo Coudet ainda está tentando encontrar uma identidade para o Inter, que deve ir com força máxima para a semifinal da Libertadores. O Colorado, aliás, vive expectativa pelo retorno de Vitão. Isso porque o zagueiro está se recuperando de uma lesão na coxa direita e tem chances de estar em campo nesta quarta-feira (27).

FLUMINENSE X INTERNACIONAL

Primeiro jogo da Semifinal da Libetadores

Data e horário: 27/9/2023 às 21h30 (de Brasília)

Local: Maracanã (RJ)

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo; André, Alexsander e Ganso (John Kennedy); Arias, Keno e Germán Cano. Técnico: Fernando Diniz.

INTERNACIONAL: Rochet; Bustos, Vitão (Mercado), Nico Hernandez e Renê; Gabriel (Bruno Henrique), Mauricio, Dalbert e Carlos de Pena; Lucca e Luiz Adriano. Técnico: Edurado Coudet.

Árbitro: Darío Herrera (ARG)

Assistentes: Juan P. Belatti e Diego Bonfá (ARG)

VAR: Mauro Vigliano (ARG)

