CBF divulga áudio do VAR sobre lance da expulsão de Maidana contra o Vasco

A vitória do Vasco por 1 a 0 sobre o América-MG na noite de segunda-feira rendeu grande insatisfação pelo lado do clube mineiro, que ficou na bronca com o árbitro Ramon Abbati Abel. Um dos motivos foi a expulsão do zagueiro Maidana após acertar o rosto do atacante Pablo Vegetti.

Nesta terça-feira (26), a Comissão de Arbitragem da CBF divulgou o áudio com as explicações da arbitragem para o cartão vermelho. Nele, Abbbati Abel fala em “força excessiva” com “cotovelo dissociado no rosto”.

“Uso de força excessiva. Cotovelo no rosto dissociado com muita força ok… vou voltar com tiro direto e cartão vermelho para o número 3 por golpear por uso de força excessiva. Totalmente dissociado à jogada”, sentenciou Abbati Abel após rever o lance no monitor do VAR, no estádio Independência.

Na cabine, a arbitragem de vídeo entendeu que a jogada era, de fato, para cartão vermelho.

"Ele não busca a bola em baixo. Pra mim, ele atinge com o braço em cima com a parte dura tá. Só tem que ver a intensidade. Inclusive tem um gesto adicional de golpear. Para mim é uma agressão", afirmou o VAR.