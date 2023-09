Brasileiro Sub-17: Corinthians arrasa Santos com golaço do meio-campo e vai à semifinal

O Corinthians não tomou conhecimento do Santos e está na semifinal do Brasileirão Sub-17. Na noite desta terça-feira (26), o Timãozinho venceu facilmente por 4 a 0 no Parque São Jorge, pelo duelo de volta das quartas de final da competição.

A goleada teve direito a hat-trick do centroavante Beto. Assim, os corintianos inverteram a desvantagem do jogo de ida, quando perderam por 2 a 1 na Vila Belmiro. O adversário na luta por uma vaga na decisão será outro grande rival, o Palmeiras.

O Dérbi, aliás, ocorrerá em partidas de ida e volta com datas e horários ainda a serem definidos pela CBF. Na outra chave Flamengo e São Paulo decidem quem será o outro finalista.

O jogo

Com a obrigação de vencer por, no mínimo, dois gols de diferença para forçar os pênaltis, o Corinthians partiu cima desde o começo e não tardou a balançar a rede. Beto roubou a bola dos pés do goleiro Jackson para abrir o placar. No retorno do intervalo, mais uma vez apareceu Beto. Em cobrança de pênalti, ampliuou a vantagem dos donos da casa. O Santos sentiu o golpe e virou presa fácil. Kauã bloqueou passe no meio de campo e acertou lindo chute do grande círculo para encobrir Jackson e fazer uma obra-prima. No fim, Gui Negão fez jogada individual, e Beto anotou seu terceiro gol na noite para dar números finais ao placar no Parque São Jorge.

