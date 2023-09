Tite tem conversas avançadas com o Flamengo e embarca rumo ao Rio de Janeiro

Tite está sem clube desde que se desligou da Seleção Brasileira no começo deste ano. O último jogo em que comandou o Brasil ocorreu diante da Croácia, nas quartas de final da Copa do Mundo do Qatar. Na ocasião, os europeus avançaram nas cobranças de pênaltis.

Ainda segundo “O Globo”, a direção do Flamengo já acertou todos os detalhes para a rescisão do contrato de Jorge Sampaoli, que deve ser anunciada assim que for sacramentado o acerto com Tite. Nesta terça-feira (26), o argentino dirigiu o treino no Ninho do Urubu. As atividades, contudo, foram consideradas como “frias”.

