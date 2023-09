Botafogo anuncia novo treinador do time sub-20

O Botafogo anunciou a contratação de um novo treinador para a categoria sub-20 masculina. Com passagem pelo clube entre 2012 e 2015, Eduardo Oliveira retorna ao Glorioso com a missão de dar sequência ao projeto de desenvolvimento de jovens atletas. Mas, agora, de acordo com a visão implementada pela Sociedade Anônima do Futebol (SAF).

“Para mim é um orgulho e uma satisfação muito grande retornar ao Botafogo e poder defender as cores do Alvinegro. É um clube pioneiro, que está fazendo diferente. Venho pelo projeto, com a ideia de contribuir para que possamos crescer mais ainda. E, assim, fomentar novas ideias e novas construções dentro do futebol brasileiro”, declarou ele, ao site oficial do clube.

Seu início no Botafogo ocorreu à frente do sub-14. Pouco depois, dirigiu as equipes sub-17 e sub-20 do Fluminense. Já em 2020, exerceu a função de auxiliar técnico do Cuiabá e, neste ano, trabalhou na base do Atlético-MG.

Graduado em Educação Física e Mestre em Ciência do Exercício pela University of West Florida (EUA), Eduardo Oliveira tem a Licença PRO da Confederação Brasileira de Futebol.

Nesta terça-feira (26), ele compareceu ao Nilton Santos para concluir os últimos detalhes. De quebra, conheceu as novas estruturas, agora sob gestão da SAF, ao lado do Gerente do Futebol de Base Tiano Gomes e do Gerente Técnico Metodológico João Paulo Costa.

Inicialmente, Eduardo observará o sub-20 reta final da Copa Rio/OPG, em que o time está na semifinal. Posteriormente, assumirá o elenco de olho na preparação para Copa Atlântico-2023 e a Copa São Paulo de Futebol Júnior 2024.

