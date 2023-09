Tite desembarca no Rio e evita comentar sobre negociação: ‘Respeito a todos’

Tite desembarcou com sua família no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, na noite desta terça-feira (26), aumentando, assim, a expectativa da torcida do Flamengo com sua possível chegada. O treinador tem residência na capital fluminense e está em negociação com a diretoria do clube rubro-negro.

Ao ser perguntado sobre essa viagem para o Rio, Tite ressaltou que que mora na cidade e evitou conversas ligadas ao Flamengo.

“Estou vindo com a família. Viajei com a minha família. Eu respeito vocês, bom trabalho. Dá licença. Eu tenho residência aqui, faz sete anos. Obrigado, gente. Bom trabalho a vocês. Qualquer coisa que eu falar, vocês vão fazer uma analogia. Se alguma coisa me pauta, é o respeito. A educação, os princípios (…) Não posso falar, eu respeito o trabalho de vocês. Não sou eu que falo. Respeito o Flamengo, eu respeito o Corinthians e respeito o São Paulo”, declarou o técnico no desembarque.