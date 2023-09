Corinthians e Fortaleza empatam na Sula: semifinal está em aberto

O Corinthians decepcionou a torcida que compareceu em grande número na Neo Química Arena (42.196) nesta terça-feira (26/9). Afinal, em jogo contra o Fortaleza pela ida da semifinal da Copa Sul-Americana, a Fiel esperava uma boa vitória para jogar a volta com vantagem. Mas teve de se contentar com o empate 1 a 1. Os gols foram no primeiro tempo. O time cearense saiu na frente com Zé Welison e Yuri Alberto empatou. O gol dos cearenses demorou seis minutos para ser confirmado pelo VAR.

Com o resultado, novo empate na partida de volta, dia 3/10, às 21h30, no Castelão, em Fortaleza, leva o jogo aos pênaltis. Quem vencer avança Quem passar para a final enfrentará Defensa Y Justiça/ARG ou LDU/EQU, que fazem a outra semifinal. A ida será nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), em Quito

VAR confirma e Fortaleza sai na frente

O Fortaleza começou melhor, buscando muito o jogo com Guilherme e Bruno Pacheco pela esquerda em cima de Fagner. O lateral corintiano levou a melhor na maioria das vezes, mas quando perdeu a disputa e o time visitante cruzou na área, levou perigo ao Timão. Aos 21, num escanteio pela direita, Marinho cobrou e Zé Welison cabeceou para o gol. Primeiramente o juiz Esteban Ostojich deu falta em Fabio Santos e anulou. Mas, após seis minutos, o VAR chamou o árbitro uruguaio para ver o lance. Assim, ele validou o gol.

Timão empata; Fortaleza reclama de pênaltis

O Corinthians só começou a se impor a partir dos 25 minutos, quando Renato Augusto passou a entrar no jogo, com passes mais ousados, o que não acontecia com os outros criadores do time, Maycon e Giuliano. Assim, o Timão tinha no seu craque, nos avanços de Fagner pela direita e em Wesley pela esquerda as válvulas de escape. Aos 40, veio o empate quando Fagner fez grande jogada dominando a bola na sua defesa e tocando para Renato Augusto. Assim, este deu o passe sensacional para Yuri Alberto entrar na área e deixar tudo igual. Nos acréscimos, o Timão quase virou quando Renato Augusto fez nova jogada brilhante e cruzou para Wesley cabecear e João Ricardo evitar a virada.

Mas o Fortaleza saiu na bronca. Afinal, reclamou de dois pênaltis não marcados: um de Gil em Bruno Pacheco (aos 31) e um carrinho de Fabio Santos em Marinho (aos 42).

Como foi o segundo tempo

Duas alterações antes dos dez minutos balizaram o segundo tempo. Assim, Luxemburgo tirou o perigoso Wesley e colocou Romero. Isso fez o Timão perder ímpeto. Além disso, Marinho, que não estava bem, saiu machucado para a entrada de Pikachu, que deu mais dinâmica aos cearenses. Na primeira bola que tocou, Pikachu quase marcou, aos dez. Brítez, de bicicleta, e Pikachu obrigaram Cássio a fazer boas defesas. Vendo o Corinthians perder o domínio, Luxa colocou Mosquito na vaga de Moscardo. Dessa forma, o jogo ficou mais equilibrado. Nos minutos finais, o Timão ficou em cima, mas sem objetividade ofensiva. Empatou. E saiu sob vaias.

CORINTHIANS 1X1 FORTALEZA

Semifinal da Copa Sul-Americana – jogo de ida

Data: 26/09/2023

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

Público pagante: 42.196

Renda: 3.014.889,00

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Gil, Lucas Veríssimo e Fábio Santos; Gabriel Moscardo (Mosquito, 18’/2ºT), Maycon, Giuliano e Renato Augusto; Wesley (Romero, 9’/2ºT) e Yuri Alberto Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

FORTALEZA: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Caio Alexandre (Pedro Augusto, 33’/2ºT), Zé Welison (Lucas Sasha, 33’/2ºT) e Pochettino (Calebe, 25’/22ºT); Marinho (Pikachu, 7’/2ºT), Guilherme (Machuca, 25’/2ºT) e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Gols: Zé Welison, 21’/1ºT (0-1); Yuri Alberto, 40’/1ºT (1-1)

Árbitro: Esteban Ostojich (URU)

Auxiliares: Nicolás Tarán (URU) e Carlos Barreiro (URU)

VAR: Leodán González (URU)

Cartões Amarelos: Lucas Veríssimo, Moscardo (COR); Brítez, Guilherme (FOR)

