Yuri Alberto valoriza empate do Corinthians na busca pela classificação

O Corinthians empatou com o Fortaleza em 1 a 1 na noite desta terça-feira, pelo duelo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana. Yuri Alberto anotou o gol do Timão, enquanto Zé Welison marcou para o Leão do Pici.

Com esse resultado, a eliminatória está totalmete aberta. A volta da semifinal está marcada para o dia 3 de outubro (terça-feira), na Arena Castelão, também às 21h30, a exemplo do que ocorreu na Neo Qúimica Arena.

“Claro que definir semifinal fora é difícil, mas consegui um gol para a minha equipe. Acho que seria muito difícil ir para lá (Fortaleza) com resultado negativo. Mas lá, que deve ser ainda mais quente, vamos descansar para sair com a vitória.

Agora, o Corinthians volta a entrar em campo no próximo sábado, contra o São Paulo, fora de casa. Já o Fortaleza vai receber o Grêmio no mesmo dia, também pelo Campeonato Brasileiro.

