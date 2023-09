Luxa aceita vaias após empate do Corinthians: ‘Torcedor sempre espera mais’

Vanderlei Luxemburgo aceitou as vaias da torcida do Corinthians no empate em 1 a 1 com o Fortaleza, na noite desta terça-feira (26), em Itaquera, pelo duelo de ida das semifinais da Copa Sul-Americana.

O treinador alvinegro comentou sobre a importância do apoio das arquibancadas, mesmo frisando que os torcedores sempre “esperam mais”.

“O torcedor sempre abraçou o Corinthians. O torcedor não está gostando da atuação, mas ele abraça, sempre foi dessa forma, independentemente do desempenho em campo”, iniciou.

“A gente está acostumado com o Corinthians intenso, né?! O torcedor sempre vai esperar um pouco mais. O jogo que se apresentou para nós foi esse, conseguimos empatar o jogo contra uma grande equipe que é o Fortaleza. Mas o torcedor do Corinthians sempre quer um pouco mais”, continuou.

Antes da partida, o ônibus do Corinthians teve recepção calorosa. Contudo, a atuação da equipe não acompanhou a mobilização fora de campo. Durante a maior parte do jogo, o Fortaleza se sentiu mais à vontade do que os anfitriões.

“Não podemos esquecer a camisa que estamos trabalhando. Afinal, é o Corinthians. Tem história do Corinthians de desvantagem e ir na casa do adversário e conquistar. Acreditamos que podemos conquistar a vaga. Portanto, não termina em 90 minutos; são 180. Temos condições de ir lá e conquistar a vaga. É o Corinthians! O Corinthians é muito forte”, salientou Luxa. Por fim, ao ser perguntado sobre o nível do futebol apresentado nos últimos jogos, Luxemburgo optou por reconhecer os méritos do adversário. Além disso, surpreendeu ao afirmar que o Corinthians esteve mais próximo de triunfar do que de perder. “Não é entregar pouco, rapaz. Dentro do jogo que se apresentou hoje (terça-feira), contra o Fortaleza, que joga junto há bastante tempo, nós empatamos e poderíamos ter virado. Que chance o Fortaleza teve, concreta, para fazer o segundo gol? Nós tivemos”, concluiu o treinador.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.