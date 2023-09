Boca Juniors vive momento ruim antes de duelo contra o Palmeiras

O Palmeiras encara o Boca Juniors nesta quinta-feira (28), às 21h30, na Bombonera, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores. Um dos times mais tradicionais da América do Sul, o time argentino chega para o duelo com o Verdão em um momento ruim, mas apostando na força da camisa.

Desde que eliminou o Racing, nas quartas de final da Libertadores, após dois empates, o Boca Juniors venceu apenas um dos últimos oito jogos disputados. O último embate aconteceu neste sábado (23), quando empatou em 1 a 1 com o Lanús, pela Copa da Liga Argentina. Contudo, já com alguns titulares poupados pensando na Libertadores.

Atual vice-presidente do Boca Juniors e ídolo do clube, o ex-jogador Riquelme admitiu que o time argentino não vive o melhor momento. Mas acredita que a equipe pode chegar na final.

“Se quisermos ir até a final tanto na Copa da Argentina quanto na Libertadores, é claro que temos que melhorar. Está muito claro. Depois (da classificação contra o) Racing, os jogadores estão com a cabeça na partida de quinta. Eu fui jogador, não é fácil estar na semifinal, temos o desejo de chegar na final. Faltam três partidas. Se fizermos as coisas bem, temos chances de ganhar”, disse Riquelme, para a ESPN.

Boca Juniors tem estrela em má fase, mas aposta em seu goleiro

A grande estrela do clube é o uruguaio Edinson Cavani mas o jogador não vive um bom momento. Ele tem apenas um gol nos oito jogos que disputou. O artilheiro da equipe é o ex-palmeirense Merentiel, com nove gols, mas não balança a rede há dois meses.

O time Xeneize aposta bastante no goleiro Sergio Romero, de 36 anos de idade. Ele foi decisivo nas classificações nos pênaltis pela Libertadores (contra Nacional e Racing) e diante do Almagro, pela Copa Argentina. A torcida argentina aparenta estar esperançosa se a semifinal for para as penalidades.

Por fim, o técnico Jorge Almirón terá praticamente força máxima à disposição, exceto por Luca Langoni, lesionado.

